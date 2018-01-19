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Ураган надул красный уровень тревоги в ГолландииСегодня в 10:28

Люди летают по воздуху.

От урагана в странах Западной Европы погибло десять человек. Стихийное бедствие погубило шестерых немцев, троих голландцев и одного бельгийца. В Нидерландах из-за непогоды объявлен красный уровень тревоги, передает "Уралинформбюро".

Большинство погибших в Германии стали жертвами ДТП, которые спровоцировала непогода. Двое – пожарные, которые помогали ликвидировать последствия урагана. Их насмерть задавило упавшими деревьями, сообщает местное информационное агентство DPA.

Как минимум три жертвы насчитали в Голландии. Бельгийца убило дерево: оно упало на машину мужчины.

Стоит отметить, что из-за непогоды железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью остановил движение поездов дальнего следования по всей Германии. В некоторых регионах не работают школы и детские сады. Также из-за урагана закрыт амстердамский аэропорт Схипхол.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ась? Сегодня в 11:23

зачем при таком урагане гулять по улицам?

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