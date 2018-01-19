Ураган надул красный уровень тревоги в ГолландииСегодня в 10:28
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Люди летают по воздуху.
От урагана в странах Западной Европы погибло десять человек. Стихийное бедствие погубило шестерых немцев, троих голландцев и одного бельгийца. В Нидерландах из-за непогоды объявлен красный уровень тревоги, передает "Уралинформбюро".
Большинство погибших в Германии стали жертвами ДТП, которые спровоцировала непогода. Двое – пожарные, которые помогали ликвидировать последствия урагана. Их насмерть задавило упавшими деревьями, сообщает местное информационное агентство DPA.
It’s so windy in the Netherlands that people are being knocked off their feet https://t.co/q3HzjxM1Oz pic.twitter.com/d1dJZQXVPR— CNN (@CNN) 19 января 2018 г.
Как минимум три жертвы насчитали в Голландии. Бельгийца убило дерево: оно упало на машину мужчины.
Стоит отметить, что из-за непогоды железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью остановил движение поездов дальнего следования по всей Германии. В некоторых регионах не работают школы и детские сады. Также из-за урагана закрыт амстердамский аэропорт Схипхол.
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зачем при таком урагане гулять по улицам?ответить
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