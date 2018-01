Люди летают по воздуху.

От урагана в странах Западной Европы погибло десять человек. Стихийное бедствие погубило шестерых немцев, троих голландцев и одного бельгийца. В Нидерландах из-за непогоды объявлен красный уровень тревоги, передает "Уралинформбюро".

Большинство погибших в Германии стали жертвами ДТП, которые спровоцировала непогода. Двое – пожарные, которые помогали ликвидировать последствия урагана. Их насмерть задавило упавшими деревьями, сообщает местное информационное агентство DPA.

