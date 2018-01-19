Возбуждено дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-недельной девочки в одной из больниц Коркино по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 19 декабря 2017 года. По данным пресс-службы прокуратуры, за несколько суток до смерти у девочки был плохой аппетит, нарушался сон, она часто плакала. Экспертиза обнаружила в ее крови этиловый спирт в концентрации 2%.

Устанавливаются виновные.