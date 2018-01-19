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На Южном Урале новорожденная умерла после отравления спиртомСегодня в 10:55

Возбуждено дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-недельной девочки в одной из больниц Коркино по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 19 декабря 2017 года. По данным пресс-службы прокуратуры, за несколько суток до смерти у девочки был плохой аппетит, нарушался сон, она часто плакала. Экспертиза обнаружила в ее крови этиловый спирт в концентрации 2%.

Устанавливаются виновные.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мы так и поняли Сегодня в 11:24

да чё... она же сама виновата, втихушку у бати водку тырила, пока он дрых..

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