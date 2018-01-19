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На тюменской трассе разбилась семья из Свердловской областиСегодня в 11:53

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Двое погибли, еще двое пострадали.

Утром 19 января на 179-м километре трассы Тюмень - Омск (Ишимский район) случилось смертельное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды по Тюменской области, виновником аварии стал 42-летний водитель Skoda Octavia. Он по обочине обгонял попутный автомобиль. Иномарку занесло на встречку, где на небольшой скорости ехал грузовик DAF. От удара Skoda отбросило на припаркованную фуру МАЗ.

На месте скончались две пассажирки легковушки 21 года и 22 лет. Девушки находились на заднем сидении. Виновник аварии и его супруга госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, в Skoda ехала семья из Артемовского (Свердловская область) - супруги и их дочь. Кем им приходилась вторая девушка не уточняется.

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