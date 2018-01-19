Своей приятельницы.

По факту гибели 5-месячной девочки в Урае возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, трагедия произошла в конце декабря 2017 года. Местная жительница с грудным ребенком пришла в гости к знакомым. Компания выпивала. Спустя некоторое время присутствующая на застолье пара отправилась спать на диван. Женщина передала им дочь, а сама ушла в другую комнату.

Спустя некоторое время она вернулась и обнаружила мертвую девочку. По данным следствия, во сне малышку придавили.

Следует отметить, что мать девочки ранее неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.