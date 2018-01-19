×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Спящий югорчанин раздавил грудного ребенкаСегодня в 11:50

  • Текст

Своей приятельницы.

По факту гибели 5-месячной девочки в Урае возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, трагедия произошла в конце декабря 2017 года. Местная жительница с грудным ребенком пришла в гости к знакомым. Компания выпивала. Спустя некоторое время присутствующая на застолье пара отправилась спать на диван. Женщина передала им дочь, а сама ушла в другую комнату.

Спустя некоторое время она вернулась и обнаружила мертвую девочку. По данным следствия, во сне малышку придавили.

Следует отметить, что мать девочки ранее неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

В поисках признания и решения проблем.

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×