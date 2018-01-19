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В подвале питерского дома нашли двухметрового крокодилаСегодня в 12:36

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Ловить не стали.

В подвальных водах одного из домов на юге Санкт-Петербурга был замечен взрослый крокодил. Необычную находку обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время проведения обысков, сообщает "Фонтанка".

Вместо боеприпасов и огнестрельного оружия полицейские столкнулись с 2-метровым нильским крокодилом, плавающим в цементированном бассейне, передает "Уралинформбюро".

По неофициальной информации, один из жителей дома является страстным любителем экзотических животных. Поскольку держать крокодила дома он не мог, то решил поселить его в подвале, вырыв специальную траншею.

Стоит отметить, что содержание нильских крокодилов в качестве домашних животных в России не редкость. В неволе они вырастают, как правило, до 2-2,5 метров в длину.

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