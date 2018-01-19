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В Кургане пенсионерка скончалась в очереди к врачуСегодня в 12:51

  • Текст

Проводится проверка.

В курганской поликлинике в очереди к врачу скоропостижно скончалась пожилая женщина.

Как рассказала "Уралинформбюро" начальник пресс-службе УМВД по Курганской области Елена Радаева, инцидент произошел 17 января. Женщине было около 80 лет. Ей стало плохо внезапно.

В настоящее время проводится проверка, выясняется причина смерти.

Следует напомнить, что в одной из поликлиник Тюмени произошел аналогичный случай 11 января. Пришедший на прием 74-летний мужчина потерял сознание у стойки регистрации. Врачи пытались оказать ему помощь, но он скончался. Известно, что пенсионер ранее перенес два инфаркта.

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