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Коммунальщики два дня боролись с "фекальной рекой" на ВторчерметеСегодня в 14:30

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Из-за засора.

Рабочим "Водоканала" удалось прекратить повторный излив фекальных вод у дома №3 на улице Ферганской. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе предприятия.

"Бригада "Водоканала" еще продолжает работать на месте. Специалисты устраняют последствия излива сточных воду - вывозят снег, наледь", - отметили в компании.

Стоками улицы Ферганскую и Патриса Лумумбы на Вторчермете затопило 18 января. Причиной стал засор, образовавшийся в канализационных сетях. Вечером специалисты "Водоканала" справили с закупоркой, и излив вод прекратился. Однако ночью улицы затопило фекалиями вновь. Как рассказали агентству очевидцы, вылившейся из канализации водой утром залило дорогу, ведущую к перенесенному на Вторчермет Ботаническому рынку и магазину "Райт".

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