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Алапаевского депутата лишили прав за пьяное вождениеСегодня в 13:46

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На год и 7 месяцев.

Депутат думы Алапаевска Андрей Дедюхин остался без водительских прав. Соответствующее решение было вынесено 18 января 2018 года мировым судьей судебного участка №2 Алапаевского судебного района Анжелой Ахметшиной, передает "Уралинформбюро".

56-летний председатель комиссии гордумы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам был остановлен дорожными инспекторами вечером 28 декабря 2017 года. У депутата был выявлен признак опьянения – запах алкоголя изо рта.

"По результатам освидетельствования Дедюхина А.А. на состояние алкогольного опьянения в присутствии понятых у Дедюхина А.А. было установлено наличие алкогольного опьянения", - сказано в материале дела.

Решение было вынесено в отсутствие депутата, который не явился на судебное заседание без уважительных причин. Судья постановила признать Андрея Дедюхина виновным в совершении правонарушения и назначила наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на год и 7 месяцев.

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