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Медики выяснили точную причину смерти 52 узбеков в КазахстанеСегодня в 14:19

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Опубликован список погибших.

Эксперты определили точную причину смерти пассажиров сгоревшего в Казахстане автобуса. Они буквально сгорели заживо.

"Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу", - сообщил руководитель управления здравоохранения Асет Калиев в интервью МИА "Казинформ".

К настоящему моменту идентифицированы тела 29 погибших. Самым младшим из них было 19 лет. Список жертв приводит МЧС Узбекистана.

Как ранее писало "Уралинформбюро", трагедия произошла 18 января 2018 года на трассе Самара - Шымкент. Погибли 52 уроженца Узбекистана, ехавших в Россию на заработки. Выжили пятеро, включая водителя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц". Известно, что владелец автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки.

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