Упав с перил.

В первоуральской школе пятиклассник получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел 16 января. По предварительным данным, ребенок отпросился с урока и скатился по перилам. Он не удержался и упал. Мальчика заметил уборщик, который забил тревогу, пишет местный портал pervomedia.ru.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил "Уралинформбюро" факт ЧП. Он сообщил, что в настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские опрашивают педагогов и учеников школы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.