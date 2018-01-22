Chevrolet выехал на встречку.

Днем 21 января на 274-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург в лобовом столкновении иномарок погиб ребенок. 30-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Accent, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В корейской легковушке находился 28-летний мужчина и его 4-летняя дочь. Девочка сидела в детском удерживающем устройстве сзади справа. Она погибла на месте. Оба водителя и 13-летний пассажир Chevrolet госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.