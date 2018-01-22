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Челябинский таксист сел на 4 года за гибель пассажираСегодня в 09:20

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Который вылетел через лобовое стекло.

В Челябинске 47-летнего водителя "Яндекс. Такси" признали виновным в гибели пассажира в ДТП. Он проведет четыре года в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили прав на три года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Авария произошла ранним утром 12 октября 2017 года на улице Молодогвардейцев. Водитель Nissan Almera находился в утомленном состоянии. Его пассажир не был пристегнут. Во время движения таксист отвлекся на звонивший телефон, вильнул в сторону и протаранил электроопору. Основной удар пришелся на правую часть авто, где находился пассажир. Он вылетел через лобовое стекло и погиб.

Приговор в силу не вступил.

Ранее по теме:
В Челябинске в ДТП погиб пассажир "Яндекс.Такси"

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