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Екатеринбургскую улицу среди ночи залило водойСегодня в 09:28

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Утечку уже устранили.

В ночь с 21 на 22 января на проспекте Космонавтов произошел порыв 300-миллиметрового водовода. В данный момент утечка устранена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

"Заявка поступила в 2.10 ночи. На место аварии сразу же выехала бригада по благоустройству территории. Они будут работать там, пока последствия разлива не будут полностью устранены", — пояснил представитель предприятия, уточнив, что удалось избежать отключения пользователей от водоснабжения.

Стоит отметить, что это не первое ЧП на водоводах Екатеринбурга за последний месяц. В конце декабря 2017 года в результате порыва 200-миллиметровой трубы на улице Калинина (микрорайон Уралмаш) без холодной воды остались дома на улицах Стахановской и Индустрии.

Спустя сутки аналогичное ЧП произошло в микрорайоне Эльмаш на улице Фрезеровщиков. А в первые дни января 2018 года из-за порыва 600-миллиметрового водовода улица Бардина превратилась в каток. Без воды остался одни из домов, расположенных рядом с местом аварии.

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