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Казахстанец погиб при нападении боевиков на отельСегодня в 09:41

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В Афганистане.

В результате нападения боевиков на отель в Кабуле (Афганистан) погиб гражданин Казахстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы МИД Республики Анаур Жайнаков.

По его словам, казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решен вопрос организации доставки тела погибшего домой, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что пятеро вооруженных боевиков проникли в Intercontinental Hotel в столице Афганистана вечером 20 января. В это время в отеле проходили две свадьбы.

По данным МВД Афганистана, в результате атаки погибли 18 человек, среди которых лишь четверо – афганцы, а остальные – граждане Украины, Германии, Греции и Казахстана. Трое иностранцев еще не опознаны, сообщает BBC.

Ответственность за нападение на себя взяло запрещенное в России радикальное террористическое движение "Талибан".

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