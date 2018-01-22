Зацепив обочину.

Днем 21 января на 130-м километре автодороги Шадринск - Ялуторовск лоб в лоб столкнулись Hyundai Getz и Nissan Qashqai.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, виновником аварии стала 36-летняя женщина - водитель Hyundai. Во время движения она зацепила обочину дорогу. Из-за этого иномарку развернуло и выбросило на встречку.

Автоледи и ее 30-летний пассажир скончались на месте. 29-летний водитель Nissan получил травму живота и резаную рану предплечья.