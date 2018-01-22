Еще один госпитализирован.

В частном сельском доме в поселке Дубовка (Карагандинская область) нашли тела пятерых человек. По предварительной версии, причиной их гибели стало отравление угарным газом, передает "Уралинформбюро".

Трупы нашли вечером 21 января. В однокомнатном доме обнаружились пятеро погибших и один пострадавший: в бессознательном состоянии его доставили в областной медцентр в Караганде, сообщает МИА "Казинформ".

Специалисты испытательной пожарной лаборатории считают, что люди отравились из-за неисправного печного оборудования.

Личности трех погибших женщин установлены. Сейчас следователи выясняют имена остальных угоревших.

Стоит отметить, что все пятеро вели асоциальный образ жизни и были пьяны в момент гибели.