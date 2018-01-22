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В Прикамье при пожаре погибли три человекаСегодня в 11:45

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Из-за неосторожного курения.

Вечером 21 января в селе Екатерининское (Сивинский район) на улице Ленина сгорел частный дом. На пепелище нашли тела трех человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, возгорание обнаружила соседка. Пламя охватило 84 квадратных метра. На тушении работали 18 человек на девяти спецмашинах.

Личности погибших установлены - это мужчины 60 и 39 лет, а также 62-летняя женщина. В день трагедии они выпивали. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч.3 ст.109 УК РФ), сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

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