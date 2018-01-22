Его госпитализировали.

Днем 21 января в Кыштыме на улице Малой Тюменской рухнул строящийся дом из-за хлопка газа. Под завалами оказался 33-летний владелец строения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавшего вытащили подоспевшие спасатели с помощью специального инструмента. Мужчину госпитализировали.

По факту ЧП проверку проводит следственный комитет. "Мужчина получил травмы при возгорании газового оборудования, установленного в его доме. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.