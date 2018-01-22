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Пермяк "насадил" BMW на заборСегодня в 13:27

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И сбежал.

Ранним утром 21 января в Перми на улице Мира водитель BMW протаранил металлическое ограждение. Машину пробило насквозь, водитель не пострадал.

По словам очевидцев, виновник аварии был сильно пьян. "Живой! елевышел! отряхнулся и пошёл похмеляться!", "Хорошо что сам жив остался и никто не пострадал..", "Я дорогу должна была переходить (перебегать) к трамваю. Последние секунды зелёного. Услышала страшный грохот! Через автобус летела балка металлическая огромная и много другого мет. мусора. Машина пролетела за секунду,которая стояла первая у светофора,от толчка второй машины", "Там балка от забора аккурат между водителем и пассажиром прошла, я бы на месте водителя посидел бы на остальные пол головы. Подушки сработали, движок в хлам", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.


Фото: Polina Kochurova, vk.com

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