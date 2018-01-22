И 7 взрослых.

21 января в Копейске полицейские остановили грузовую ГАЗель, которой управлял пьяный 39-летний мужчина. При проверке груза выяснилось, что в кузове находится 17 человек, в том числе десять детей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, несовершеннолетние являются спортсменами из Магнитогорска. Вместе с сопровождающими они прибыли на соревнования по мотокроссу. Их автобус сломался, и организаторы воспользовались услугами копейчанина, предложившего подвезти людей в кузове грузовика.

Никто из пассажиров не пострадал. Детей пересадили в автобус и сопроводили на стадион. В отношении водителя завели административное дело.

В настоящее время по данному происшествию готовится обращение в региональный минобрнауки.