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Пожилая автоледи погибла в ДТП на Серовском трактеСегодня в 13:55

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Ее пассажирка в коме.

Днем 21 января на 241-м километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись Kia Rio и грузовая ГАЗель.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновницей аварии стала 61-летняя женщина - водитель легковушки. Она неправильно выбрала скорость и выехала на встречку.

Автоледи скончалась на месте. Ее 23-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В состоянии комы девушку госпитализировали.

Следует отметить, что водитель и пассажирка Kia не были пристегнуты.

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