Проглотить он их не мог.

Врачи нашли в теле 11-месячного мальчика из Узбекистана 16 игл. Предположительно, они причиняли боль ребенку около двух месяцев: у малыша была температура и проблемы с мочеиспусканием.

По словам руководителя Центра детской хирургии, профессора Хабибуллы Акилова, все иглы были в разных местах: их нашли в толстом кишечнике, мочевом пузыре, внутри грудной клетки, в шее, позвоночнике и под сердцем, передает "Уралинформбюро".

"11-месячный ребенок перенес 9-часовую операцию. Команда хирургов разделилась на группы и сначала удалила девять игл из брюшной полости и шеи. После этого работала команда кардиохирургов, сердечно-сосудистых хирургов", – рассказал профессор.

Мать мальчика уверяет, что она заботится о сыне, с которым вместе живет в доме его бабушки. Муж женщины работает в России.

Сейчас в теле малыша остаются три иглы, не угрожающие его жизни.

Врачи считают, что ребенок не мог проглотить иглы, поскольку никаких повреждений в пищеводе и желудке не было. Существует версия, что иголки сознательно втыкали в малыша.

Сейчас маленький узбекистанец находится в отделении интенсивной терапии. Правоохранители начали следствие, сообщает CA-news .