В теле 11-месячного мальчика нашли 16 иголокСегодня в 14:27
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Проглотить он их не мог.
Врачи нашли в теле 11-месячного мальчика из Узбекистана 16 игл. Предположительно, они причиняли боль ребенку около двух месяцев: у малыша была температура и проблемы с мочеиспусканием.
По словам руководителя Центра детской хирургии, профессора Хабибуллы Акилова, все иглы были в разных местах: их нашли в толстом кишечнике, мочевом пузыре, внутри грудной клетки, в шее, позвоночнике и под сердцем, передает "Уралинформбюро".
"11-месячный ребенок перенес 9-часовую операцию. Команда хирургов разделилась на группы и сначала удалила девять игл из брюшной полости и шеи. После этого работала команда кардиохирургов, сердечно-сосудистых хирургов", – рассказал профессор.
Мать мальчика уверяет, что она заботится о сыне, с которым вместе живет в доме его бабушки. Муж женщины работает в России.
Сейчас в теле малыша остаются три иглы, не угрожающие его жизни.
Врачи считают, что ребенок не мог проглотить иглы, поскольку никаких повреждений в пищеводе и желудке не было. Существует версия, что иголки сознательно втыкали в малыша.
Сейчас маленький узбекистанец находится в отделении интенсивной терапии. Правоохранители начали следствие, сообщает CA-news .
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