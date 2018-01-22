Саратовского охотника подстрелил собственный песСегодня в 15:00
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Выбираясь из машины.
В Саратовской области охотничий пес нечаянно застрелил хозяина. Происшествие случилось 21 января в Краснокутском районе.
Двое братьев отправились пострелять зверье. Приехав в охотничьи угодья, 64-летний пенсионер открыл багажник машины, чтобы выпустить собак. В это время одна из них лапой задела курок стоящего у ноги мужчины заряженного ружья - грянул выстрел.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, охотник получил ранение брюшной полости, от которого скончался по дороге в больницу.
По факту трагедии проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Стоит отметить, что охотничьи псы регулярно "стреляют" в хозяев. Последний случай произошел в США в ноябре 2017 года - собака наступила на лежащее на земле ружье.
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