Выбираясь из машины.

В Саратовской области охотничий пес нечаянно застрелил хозяина. Происшествие случилось 21 января в Краснокутском районе.

Двое братьев отправились пострелять зверье. Приехав в охотничьи угодья, 64-летний пенсионер открыл багажник машины, чтобы выпустить собак. В это время одна из них лапой задела курок стоящего у ноги мужчины заряженного ружья - грянул выстрел.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, охотник получил ранение брюшной полости, от которого скончался по дороге в больницу.

По факту трагедии проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что охотничьи псы регулярно "стреляют" в хозяев. Последний случай произошел в США в ноябре 2017 года - собака наступила на лежащее на земле ружье.

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