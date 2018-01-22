Из приемной семьи.

Пятеро детей погибли при пожаре в селе Седельниково. Жертвами огня в частном доме стали девочки 6, 10, 11 и 18 лет и 16-летний молодой человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Еще двое детей, отец и мать смогли выбраться из дома. Женщина госпитализирована. Все дети были приемными. Семья характеризовалась как благополучная.

Сообщение о возгорании поступило 22 января в 12:50. Через полчаса пожарные локализовали огонь. На месте работали девять человек и пять пожарных автомобилей. Площадь пожара составила 125 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси. Омские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".