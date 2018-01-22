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В Югре мужчина умер на пороге больницыСегодня в 17:24

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На улице было минус 40.

В ночь на 21 января в Нефтеюганске скончался мужчина. Его тело обнаружили на территории больничного городка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в городском следственном отделе СУ СКР по ХМАО-Югра.

"Территория больничного городка не огорожена, она проходная. Молодой мужчина шел куда-то, но не дошел. За медицинской помощью он не обращался", – сообщил собеседник агентства.

Следов криминальной смерти на теле не обнаружено. Возможно, мужчина замерз насмерть. В Югре стоят 40-градусные морозы. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

По сообщениям пользователей паблика "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" во "ВКонтакте", мужчине было 33 года, родом он из Сургута.

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