За рулем был украинец.

21 января на острове Пхукет в Таиланде погибли две россиянки, попавшие в ДТП.

Как пишут федеральные СМИ, в курортном районе Чернгталай лоб в лоб столкнулись микроавтобус и Nissan Almera, в котором ехали женщины. За рулем иномарки находился гражданин Украины. Именно он стал виновником аварии.

Пассажирок легковушки - женщин 67 и 68 лет - доставили в больницу. Спасти их не удалось.

Виновник аварии находится в госпитале. Полиция проверит его на алкогольное и наркотическое опьянение, передает "Уралинформбюро".

Видео: Khaosod TV | YouTube.com