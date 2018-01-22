Две россиянки погибли в лобовом ДТП в Таиланде (ВИДЕО 18+)Сегодня в 17:21
- Текст
За рулем был украинец.
21 января на острове Пхукет в Таиланде погибли две россиянки, попавшие в ДТП.
Как пишут федеральные СМИ, в курортном районе Чернгталай лоб в лоб столкнулись микроавтобус и Nissan Almera, в котором ехали женщины. За рулем иномарки находился гражданин Украины. Именно он стал виновником аварии.
Пассажирок легковушки - женщин 67 и 68 лет - доставили в больницу. Спасти их не удалось.
Виновник аварии находится в госпитале. Полиция проверит его на алкогольное и наркотическое опьянение, передает "Уралинформбюро".
Видео: Khaosod TV | YouTube.com
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:50
Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долги
За строительство ФОКа.Сегодня в 19:06
Несовершеннолетние смогут проголосовать 18 марта в Екатеринбурге
Но не за Путина.Сегодня в 18:47
Минстрой установил стоимость метра жилья в регионах УрФО
На первую половину 2018 года.Сегодня в 18:34
В столице Урала заложили фундамент конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО"
До сдачи объекта осталось 1,5 года.Сегодня в 18:27
Россиян будут пускать в "Одноклассники" по паспорту
Если пройдет законопроект Милонова.Сегодня в 18:13
Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в суде
Выборы вновь не состоялись.Сегодня в 17:43
Медведев подписал документ о гибели россиян на дорогах
На долгосрочную перспективу.Сегодня в 17:27
Трасса М5 "Урал" оказалась самой загруженной
Среди федеральных.Сегодня в 17:27
"Уральские авиалинии" распродают "лето"
Только среди участников программы "Крылья".Сегодня в 17:24
В Югре мужчина умер на пороге больницы
На улице было минус 40.Сегодня в 17:21
Две россиянки погибли в лобовом ДТП в Таиланде (ВИДЕО 18+)
За рулем был украинец.Сегодня в 17:14
Эксперты составили ТОП самых дорогих автомобилей
Выставленных на аукционы.Сегодня в 17:08
В Санкт-Петербурге задержали таджика-революционера
Призывал к перевороту.Сегодня в 17:07
В Тюмени братьев отправили за решетку за двойное убийство
На 34 года.Сегодня в 17:05
Свердловчане проголосуют за президента не выходя из дома
Но только по уважительным причинам.
Главные новости
- Сегодня в 19:50Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долги
- Сегодня в 18:13Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в суде
- Сегодня в 16:58Морозы оставили югорчан без автобусного сообщения
- Сегодня в 16:18Свердловский минздрав проверит "морг самообслуживания"
- Сегодня в 14:04Горобраз Екатеринбурга закрыл от СМИ обсуждение скандальной темы
Аналитика
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
В поисках признания и решения проблем.
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.