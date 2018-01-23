Во время обгона.

Вечером 22 января 2018 года в Озерске на восьмом километре шоссе Татышское произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД виновником аварии стал 33-летний водитель Toyota Carina. Он пошел на обгон, не выдержал боковой интервал и столкнулся по касательной с обгоняемым авто. Затем он врезался во встречный "Иж".

Следует отметить, что водитель Toyota был пьян. Его госпитализировали.