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Пьяный южноуралец устроил тройное ДТП на трассеСегодня в 09:18

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Во время обгона.

Вечером 22 января 2018 года в Озерске на восьмом километре шоссе Татышское произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД виновником аварии стал 33-летний водитель Toyota Carina. Он пошел на обгон, не выдержал боковой интервал и столкнулся по касательной с обгоняемым авто. Затем он врезался во встречный "Иж".

Следует отметить, что водитель Toyota был пьян. Его госпитализировали.

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