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В Перми ищут сбившего 11-летнего мальчика водителяСегодня в 09:40

  • Текст

У ребенка сломана нога.

В Перми разыскивают водителя, сбившего 11-летнего мальчика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, авария произошла вечером 21 января на улице Лысьвенской. В районе дома №37 неустановленный автомобиль наехал на школьника, который переходил дорогу по "зебре". Ребенка госпитализировали с переломом ноги. Водитель скрылся.

Всех, кому что-либо известно об аварии, просят позвонить по телефонам: 246-79-00, 261-99-99 или "02". Анонимность гарантируется.

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