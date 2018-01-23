У ребенка сломана нога.

В Перми разыскивают водителя, сбившего 11-летнего мальчика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, авария произошла вечером 21 января на улице Лысьвенской. В районе дома №37 неустановленный автомобиль наехал на школьника, который переходил дорогу по "зебре". Ребенка госпитализировали с переломом ноги. Водитель скрылся.

Всех, кому что-либо известно об аварии, просят позвонить по телефонам: 246-79-00, 261-99-99 или "02". Анонимность гарантируется.