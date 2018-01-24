Не помыв руки перед едой.

11 школьников из Караганды и Темиртау (Казахстан) госпитализированы с гепатитом А. Санэпидемиологи считают, что подростки заболели после выезда в Астану, где у них не было возможности помыть руки перед едой, передает "Уралинформбюро".

Родители детей требуют ввести в школе карантин. По их словам, они и так не пускают чад на уроки, боясь заражения: сначала в учебном заведении подхватили вирус три ребенка, а после проведенной дезинфекции – еще четверо.

Всем учащимся, которые были в контакте с заразившимися, провели вакцинацию и взяли кровь на анализы, сообщает Sputnik.

Стоит напомнить, что вспышка гепатита А ранее была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области. Так, в селе Шолпан официально подтверждено 12 случаев заболевания из-за плохой питьевой воды.

Ранее по теме:

В казахстанском селе зафиксировали вспышку гепатита А у детей