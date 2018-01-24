×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


11 казахстанских подростков заразились гепатитом А на экскурсии23 января в 12:47

  • Текст

Не помыв руки перед едой.

11 школьников из Караганды и Темиртау (Казахстан) госпитализированы с гепатитом А. Санэпидемиологи считают, что подростки заболели после выезда в Астану, где у них не было возможности помыть руки перед едой, передает "Уралинформбюро".

Родители детей требуют ввести в школе карантин. По их словам, они и так не пускают чад на уроки, боясь заражения: сначала в учебном заведении подхватили вирус три ребенка, а после проведенной дезинфекции – еще четверо.

Всем учащимся, которые были в контакте с заразившимися, провели вакцинацию и взяли кровь на анализы, сообщает Sputnik.

Стоит напомнить, что вспышка гепатита А ранее была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области. Так, в селе Шолпан официально подтверждено 12 случаев заболевания из-за плохой питьевой воды.

Ранее по теме:
В казахстанском селе зафиксировали вспышку гепатита А у детей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×