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В Киргизии ищут пропавшего под лавиной мужчину23 января в 14:25

  • Текст

Его друзья смогли спастись.

В Джеты-Огузском районе (Иссык-Кульская область) 39-летний местный житель пропал под лавиной. Инцидент произошел вечером 21 января, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Трое мужчин собирали дрова, когда начался сход лавины. Двоим удалось спастись, а один остался под снегом.

Разыскивать пропавшего начали ближе к полуночи 22 января на территории расположенного на одноименной горе санатория Джеты-Огуз.

В поисках участвуют 10 сотрудников МЧС и более 30 местных жителей, передает "Уралинформбюро".

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