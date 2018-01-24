×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В центре Шымкента вспыхнул автобус с пассажирами23 января в 14:07

  • Текст

Пострадавших нет.

В центре Шымкента (Казахстан) сгорел автобус. Инцидент произошел на улице Жибек Жолы примерно в 10.50 по местному времени, сообщили "Уралинформбюро" в управлении государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области.

На место возгорания сразу же направили экипаж ДПС и пожарных, огонь быстро локализовали.

Установлено, что автобус марки "Шаулинь" ехал по 22 маршруту. В момент пожара в нем находились два пассажира и водитель, никто не пострадал. Специалисты выясняют возможные причины возгорания. Назначены экспертизы.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе на казахстанской трассе сгорел автобус, следовавший в Россию. В нем ехало 55 граждан Узбекистана: спастись удалось лишь троим, остальные погибли от термических ожогов.

Ранее по теме:
Медики выяснили точную причину смерти 52 узбеков в Казахстане
Были мертвы и ограблены: новые версии гибели 52 узбеков в Казахстане

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×