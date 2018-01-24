Пострадавших нет.



В центре Шымкента (Казахстан) сгорел автобус. Инцидент произошел на улице Жибек Жолы примерно в 10.50 по местному времени, сообщили "Уралинформбюро" в управлении государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области.

На место возгорания сразу же направили экипаж ДПС и пожарных, огонь быстро локализовали.

Установлено, что автобус марки "Шаулинь" ехал по 22 маршруту. В момент пожара в нем находились два пассажира и водитель, никто не пострадал. Специалисты выясняют возможные причины возгорания. Назначены экспертизы.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе на казахстанской трассе сгорел автобус, следовавший в Россию. В нем ехало 55 граждан Узбекистана: спастись удалось лишь троим, остальные погибли от термических ожогов.

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