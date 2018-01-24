Люди отогреваются в кафе.

Днем 23 января в Екатеринбурге эвакуировали 20-этажный бизнес-центр "Палладиум" (улица Хохрякова) из-за угрозы взрыва.

"Сработала пожарная сигнализация, и мы эвакуировались. Говорят, что поступило сообщение о бомбе. На место съехались машины полиции, МЧС и скорой помощи. Перекрыты улицы Хохрякова и Попова", - рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

Фото: Александра Третьякова

Сотрудники бизнес-центра отогреваются в близлежащих кафе.

Следует напомнить, что сегодня в Челябинске силовики оцепили гранд-отель "Видгоф". Однако постояльцы эвакуироваться не стали. Причиной для паники стал пакет с продуктами.

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