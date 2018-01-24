Виновных привлекают к ответственности.

С начала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 142 ДТП, в которых погибли 24 человека и 188 пострадали. Из них 108 аварий произошло из-за нечищеных дорог (18 погибших, 141 пострадавший).

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, дорожные организации нарушают правила и нормативы содержания дорог в безопасном состоянии. В том числе, они несвоевременно убирают снег и нарушают сроки обработки проезжей части противогололедными материалами.

"Сотрудниками Госавтоинспекции постоянно, буквально в режиме онлайн, передается информация об имеющихся недостатках на тех или иных участках автодорог региона дорожным службам. Несвоевременная реакция дорожных служб, а также отсутствие прогнозирования недостатков на автодорогах региона стало основанием для привлечения виновных лиц к ответственности. Составлено 93 административных протокола и внесено 1 617 предписаний на проведение снегоочистки и обработки проезжей части реагентами", - сообщили в ведомстве.

Следует напомнить, что ранее из-за плохого содержания дорог ограничивалось движение общественного транспорта на улицах Ревды, Режа, Алапаевска и Артемовского.