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В Кировграде женщина погибла на пешеходном переходе23 января в 17:57

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Водитель почти вдвое превысил скорость.

Утром 23 января 2018 года в Кировграде Geely Emgrand сбил на пешеходном переходе женщину и протащил ее по земле порядка 15 метров. 45-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

56-летний водитель авто признался, что его машина двигалась со скоростью 70 километров в час, хотя на подъезде к переходу висит "сороковник", сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

С начала 2018 года на пешеходных переходах получили травмы 22 человека, еще двое погибли. За весь 2017 год зафиксировано 255 наездов на пешеходов. 25 человек получили смертельные травмы, еще 244 были ранены. Автоинспекторами выявлено более 98 тысяч нарушений ПДД водителями, не предоставившими пешеходам преимущества в переходе проезжей части.

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