Вслед за Екатеринбургом.

Днем 23 января неизвестные "заминировали" офисы "Яндекса" в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Эвакуированы бизнес-центры, где интернет-провайдер снимает офисы, пишут федеральные СМИ.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало о том, что в столице Урала силовики оцепили БЦ "Палладиум". Сотрудники екатеринбургского офиса "Яндекса" рассказали, что сработала пожарная сигнализация. Им сообщили о том, что заложено взрывное устройство. Перекрыты улицы Хохрякова и Попова.

Информацию о минировании проверяют спецслужбы.

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