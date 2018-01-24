×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


OK Google, кто это сделал: в Москве и Петербурге эвакуируют офисы "Яндекса"23 января в 17:30

  • Текст

Вслед за Екатеринбургом.

Днем 23 января неизвестные "заминировали" офисы "Яндекса" в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Эвакуированы бизнес-центры, где интернет-провайдер снимает офисы, пишут федеральные СМИ.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало о том, что в столице Урала силовики оцепили БЦ "Палладиум". Сотрудники екатеринбургского офиса "Яндекса" рассказали, что сработала пожарная сигнализация. Им сообщили о том, что заложено взрывное устройство. Перекрыты улицы Хохрякова и Попова.

Информацию о минировании проверяют спецслужбы.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали "Палладиум"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×