Огнем было охвачено 120 "квадратов".



24 января в Екатеринбурге на улице Татищева сгорел частный дом. Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 00.20. Огнем было охвачено 120 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 "БИС".

Шесть машин и 21 человек личного состава локализовали открытое горение к 00.45. Погибших и пострадавших нет, добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

