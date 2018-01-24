Из прорвавшейся трубы.

Ученица шестого класса СОШ №4 Нижнего Тагила была доставлена в больницу с ожогом спины II степени. Девочка обварилась в учебном заведении во время перемены.

Инцидент произошел 23 января около 10.00 - на третьем этаже здания прорвало трубу отопления, кипяток попал на ребенка. В происшествии разбираются сотрудники прокуратуры Дзержинского района Нижнего Тагила, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Врачи детской городской больницы направили школьницу на амбулаторное лечение.