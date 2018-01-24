Врачи не смогли спасти ребенка.

В Оше (Кыргызстан) 4-летний мальчик выпал из окна пятиэтажки. Ребенок погиб, передает "Уралинформбюро".

Несчастный случай произошел днем 23 января. Мальчика оставили дома одного: отец был на работе, а мать пошла за дочкой в детский сад.

По словам очевидцев, 4-летний малыш высунулся из окна и смотрел по сторонам. Никто и не подозревал, что может произойти трагедия, пишет Sputnik.

Делом занимается городская милиция.