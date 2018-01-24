×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Режим ЧС: в пермском поселке замерзают сотни человекСегодня в 11:11

  • Текст

"Трубы пошли по швам".

В поселке Сараны (Горнозаводской район Пермского края) без отопления остались 38 жилых домов, школа и детский сад. В 11 многоквартирниках перемерзли вводы водоснабжения. Пострадали из-за коммунальной аварии более 400 человек, 133 из них - дети.

"Размораживание теплотрассы произошло в результате отключения электроснабжения и остановки котельной, эксплуатируемой ОАО "Шахта Рудная", с 00.30 до 10.30 21 января. Произошло перемерзание труб теплоснабжения в результате частичного разрушения чугунной задвижки на теплотрассе. Понижение давления теплоносителя было проведено для того, чтобы не допустить дальнейшего разрушения задвижки. Администрация района решила не менять лопнувшую задвижку, а укрепить ее хомутами. Это решение повлекло за собой выход из строя второй задвижки на обратном трубопроводе", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе Региональной службы по тарифам (РСТ).

После того, как задвижка была починена, система оказалась полностью размороженной. "Начали прогревать систему заново, но поскольку вода в трубах замерзла, а давление было избыточным, трубы пошли "по швам". Все "слабые места" попросту полопались. Ежечасно в нее подают 50-60 кубометров теплоносителя – это значит, что на теплотрассе много порывов", - добавили в РСТ.

В поселке введен режим ЧС. На месте работают несколько аварийных и сварочных бригад, а также сотрудники МЧС.

Для жителей замерзших домов организован подвоз воды и дров. Кроме того, для них подготовлены временные пункты размещения - Дом культуры и детский оздоровительный лагерь.

По данным Gismeteo.ru, в Саранах стоят 20-градусные морозы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×