Режим ЧС: в пермском поселке замерзают сотни человекСегодня в 11:11
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"Трубы пошли по швам".
В поселке Сараны (Горнозаводской район Пермского края) без отопления остались 38 жилых домов, школа и детский сад. В 11 многоквартирниках перемерзли вводы водоснабжения. Пострадали из-за коммунальной аварии более 400 человек, 133 из них - дети.
"Размораживание теплотрассы произошло в результате отключения электроснабжения и остановки котельной, эксплуатируемой ОАО "Шахта Рудная", с 00.30 до 10.30 21 января. Произошло перемерзание труб теплоснабжения в результате частичного разрушения чугунной задвижки на теплотрассе. Понижение давления теплоносителя было проведено для того, чтобы не допустить дальнейшего разрушения задвижки. Администрация района решила не менять лопнувшую задвижку, а укрепить ее хомутами. Это решение повлекло за собой выход из строя второй задвижки на обратном трубопроводе", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе Региональной службы по тарифам (РСТ).
После того, как задвижка была починена, система оказалась полностью размороженной. "Начали прогревать систему заново, но поскольку вода в трубах замерзла, а давление было избыточным, трубы пошли "по швам". Все "слабые места" попросту полопались. Ежечасно в нее подают 50-60 кубометров теплоносителя – это значит, что на теплотрассе много порывов", - добавили в РСТ.
В поселке введен режим ЧС. На месте работают несколько аварийных и сварочных бригад, а также сотрудники МЧС.
Для жителей замерзших домов организован подвоз воды и дров. Кроме того, для них подготовлены временные пункты размещения - Дом культуры и детский оздоровительный лагерь.
По данным Gismeteo.ru, в Саранах стоят 20-градусные морозы.
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