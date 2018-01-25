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Дальнобойщик с обмороженными руками устроил ДТП на тюменской трассе24 января в 13:05

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Фуру второй день не могут достать из кювета.

23 января на 507-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск фура MAN вылетела в кювет. Большегруз не могут вытащить второй день.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 64-летний дальнобойщик из Казани проехал с обмороженными руками почти 500 километров. До этого в Когалыме он устранял поломку на морозе. Лишь спустя некоторое время он заметил, что кисти рук покрылись волдырями.

На трассе он пошел на обгон, но обмороженные руки помешали завершить маневр безопасно - фура съехала с дорожного полотна, повредив трубки подачи воздуха и колеса.

Прибывшие на место медики и сотрудники ГИБДД обогрели водителя. Вечером его доставили в больницу.

Грузовик пытались достать из кювета с помощью тяжелой техники ДРСУ, но безуспешно. Если и сегодня не получится вытащить большегруз, придется ждать потепления до -25 градусов, чтобы привлечь к работе автокран.

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