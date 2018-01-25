На одном из балконов вспыхнул диван.

В Челябинске горит жилая "высотка" на улице Чичерина, 42Б. По информации ГУ МЧС по Южному Уралу, на балконе квартиры на втором этаже вспыхнул диван, передает "Уралинформбюро".

Из-за возгорания в доме, входящем в ЖК "Подсолнухи", сработали пожарная и противодымная сигнализация. На место отправили четыре автоцистерны и одну автолестницу. Эвакуировать никого не пришлось: жильцы дома самостоятельно вышли на улицу еще до прибытия пожарных, пишет 74.ru. Пострадавших нет.

Дом горит уже почти час. В 13:21 инциденту присвоили повышенный ранг сложности 1 БИС, поскольку возгорание произошло в многоэтажном доме.