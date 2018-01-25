Солдат-срочник сгорел в палатке во время учений24 января в 18:43
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Не сумев выбраться из спального мешка.
В Алтайском крае во время учений смертельные ожоги получил 18-летний солдат-срочник. В ночь на 22 января 2018 года вспыхнула палатка, в которой во время учений жили военнослужащие. Пятеро молодых людей в одном нижнем белье успели выскочить на мороз, а их сослуживец запутался в спальном мешке, передает "Уралинформбюро".
Отсутствие солдата обнаружили во время переклички. Позже его с ожогами более 80% поверхности тела нашли на пепелище палатки и госпитализировали. На следующий день молодой человек, призванный в октябре из Чебоксар, скончался.
По предварительной версии, солдаты слишком раскалили печь в попытках согреться - в Алтайском крае стоят морозы.
Военная прокуратура проводит доследственную проверку по факту ЧП.
Видео: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"
Стоит отметить, что совсем недавно Сеть всколыхнул ролик о другом пожаре, устроенном срочником. Юноша развел костерок, чтобы разогреть еду, и нечаянно спалил БТР и другое казенное имущество. Нанесенный ущерб в 28 миллионов рублей Минобороны с него взыскивать не стало, ограничившись переводом солдата в дисбат.
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Наверняка был включен обогреватель и наверняка там было тесно, вот простыни и загорелись, а может и курили прямо в постели, а может и обогреватель был несправенответить
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