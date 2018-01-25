В екатеринбургской многоэтажке прогремел взрывСегодня в 08:12
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Пострадал человек.
В ночь на 25 января в одном из подъездов жилого дома по улице Пионеров, 3 в Екатеринбурге взорвались два пятилитровых газовых баллона. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС, передает "Уралинформбюро".
Газовые баллоны хранились в подъезде на площадке восьмого этажа. "Инцидент произошел после того, как житель дома ночью вышел покурить в подъезд - этот человек и стал единственным, кто пострадал в результате мощного хлопка. Взрывной волной были повреждены внутренние стены коридора, двери трех расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт. Пострадавшему мужчине была оказана помощь медицинским работниками, но от госпитализации он оказался", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По уточненным данным, в квартирах в зоне обрушения на момент взрыва находились 5 детей и 6 взрослых. Из подъезда службой МЧС были эвакуированы 37 жильцов.
В региональном управлении МЧС заверили, что опасности для населения нет. Однако жители трех квартир, которые оказались повреждены в результате взрыва, отселены. Также ограничен доступ в разрушенную секцию, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", по правилам противопожарной безопасности хранение в секции многоэтажного дома газовых баллонов категорически запрещено.
25 января специалисты "Екатеринбурггаза" в составе комиссии по ликвидации последствий ЧП приступят к обследованию системы газоснабжения квартир данной секции. Система газоснабжения других подъездов не пострадала.
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