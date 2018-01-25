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В казахстанском автобусе умерла женщинаСегодня в 09:30

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От сердечного приступа.

В Астане (Казахстан) в автобусе №48 умерла 49-летняя женщина. По предварительным данным медиков скорой помощи, она скончалась из-за сердечного приступа, передает "Уралинформбюро".

По словам руководителя департамента по связям с общественностью ТОО "Astana LRT" Науат Азанбаевой, в 19.00 пассажирка села в автобус на остановке "Рынок "Артем", когда машина направлялась к микрорайону "Орбита". В какой-то момент женщине стало плохо: она упала с сиденья и потеряла сознание, пишет Sputnik.

В салоне началась паника. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть в 19.08.

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