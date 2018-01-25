В казахстанском автобусе умерла женщинаСегодня в 09:30
- Текст
От сердечного приступа.
В Астане (Казахстан) в автобусе №48 умерла 49-летняя женщина. По предварительным данным медиков скорой помощи, она скончалась из-за сердечного приступа, передает "Уралинформбюро".
По словам руководителя департамента по связям с общественностью ТОО "Astana LRT" Науат Азанбаевой, в 19.00 пассажирка села в автобус на остановке "Рынок "Артем", когда машина направлялась к микрорайону "Орбита". В какой-то момент женщине стало плохо: она упала с сиденья и потеряла сознание, пишет Sputnik.
В салоне началась паника. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть в 19.08.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:08
Людмила Сенчина умерла после продолжительной болезни
В одной из больниц Санкт-Петербурга.Сегодня в 13:06
Театр эстрады станет "броневиком" для Грудинина в Екатеринбурге
На один вечер.Сегодня в 12:57
На Южном Урале ребенок едва не сжег мать
У женщины ожоги 60% тела.Сегодня в 12:48
На борту пропавшего в Японском море судна были уральцы
Уроженцы Свердловской и Челябинской областей.Сегодня в 12:33
"Уральские авиалинии" налетали миллион часов
На самолетах Airbus.Сегодня в 12:28
В Зауралье в огне погибли три человека
Проводится проверка.Сегодня в 12:26
Екатеринбургскую улицу спасают от потопа насосами
Рванул 500-миллиметровый водовод.Сегодня в 12:09
Тюменец с сыном вымогал у бизнесменов четыре миллиона
И обстреливал их машины.Сегодня в 12:05
Свердловские власти назвали причину аварии в Мартюше
Изношенные сети.Сегодня в 12:03
КМЭЗ наращивает мощности электролизного цеха
В рамках модернизации производства.Сегодня в 11:53
Не сыграет, но побегает: Шипулин примет участие в престижном марафоне
В Альпах.Сегодня в 11:49
Экс-медика сборной США по гимнастике отправили в тюрьму на 175 лет
За сексуальное насилие.Сегодня в 11:45
В Магнитогорске директор цирка попался на взятке
Его задержали.Сегодня в 11:23
Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
Улица Белинского превратилась в каток.Сегодня в 11:10
Присяжные признали челябинку виновной в убийстве полугодовалой дочери
И не заслуживающей снисхождения.
Главные новости
- Сегодня в 11:23Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
- Сегодня в 10:25Там уже был пожар: в УК рассказали о причинах взрыва в доме на Пионеров
- Сегодня в 09:00Свердловчан ждет теплый уик-энд
- 24 января в 19:58"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
- 24 января в 19:19В Екатеринбурге ограбили банк
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.