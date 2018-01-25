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Поезд сбил делающего селфи экстремалаСегодня в 09:43

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Мужчина остался жив.

Житель индийского города Хайдарабад едва не погиб, пытаясь сделать селфи на фоне железнодорожного состава. Видео, на котором движущийся поезд задевает мужчину, было опубликовано на YouTube. Сейчас ролик недоступен из-за нарушений правил сервиса в отношении "натуралистичного контента", передает "Уралинформбюро".

Как пишет Lenta.ru, молодой человек пытался снять фото или видео, где он с уверенным лицом указывает на локомотив и вагоны. Однако блогер не учел, что подошел слишком близко к рельсам.

Из-за этого движущийся состав буквально снес неудачливого фотографа, ударив его по голове.

По данным издания, экстремал не пострадал слишком сильно: ему быстро оказали медпомощь. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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