После операции.

11-месячный таджикистанец, в теле которого нашли 16 иголок, скончался в больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Института демократии и прав человека Сайера Ходжаева, пишет ТАСС.

Официального подтверждения о гибели ребенка пока нет, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в теле 11-месячного жителя Ферганы врачи нашли 16 стальных игл. Ребенка прооперировали, но извлечь все инородные предметы не смогли: пришлось оставить в малыше три иголки.

По словам хирургов, швейные принадлежности были воткнуты в мальчика около полутора месяцев. Кроме того, врачи считали, что ребенок не мог их проглотить: кто-то намеренно вводил металлические предметы ему под кожу.

Ранее по теме:

В теле 11-месячного мальчика нашли 16 иголок