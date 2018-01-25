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Таджикский малыш с 16 иголками в теле умер в больницеСегодня в 10:40

После операции.

11-месячный таджикистанец, в теле которого нашли 16 иголок, скончался в больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Института демократии и прав человека Сайера Ходжаева, пишет ТАСС.

Официального подтверждения о гибели ребенка пока нет, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в теле 11-месячного жителя Ферганы врачи нашли 16 стальных игл. Ребенка прооперировали, но извлечь все инородные предметы не смогли: пришлось оставить в малыше три иголки.

По словам хирургов, швейные принадлежности были воткнуты в мальчика около полутора месяцев. Кроме того, врачи считали, что ребенок не мог их проглотить: кто-то намеренно вводил металлические предметы ему под кожу.

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В теле 11-месячного мальчика нашли 16 иголок

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1 комментариев из 1 | смотреть все
..... Сегодня в 11:43

добили....

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