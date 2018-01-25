Трое пострадавших.

24 января на 52-м километре трассы Нефтеюганск - Сургут (Сургутский район) произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником аварии стал 21-летний водитель Lexus. Он не справился с управлением, и машину занесло на встречку, где ехал Suzuki. От удара Lexus отбросило на Geely.

В аварии пострадали три пассажира китайской иномарки - 24-летняя девушка, а также мужчины 30 и 31 года.