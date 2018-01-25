Там уже был пожар: в УК рассказали о причинах взрыва в доме на ПионеровСегодня в 10:25
- Текст
И неблагополучных жильцах.
В екатеринбургской управляющей компании "Урал-СТ", которая обслуживает дом, где в ночь на 25 января произошел взрыв, охарактеризовали жильцов подъезда и назвали возможные причины ЧП.
По данным коммунальщиков, это уже не первое происшествие на данной лестничной площадке. "Одна из квартир — неблагополучная. Ранее управляющая компания уже выдавала предписание собственникам очистить коридор от лишних предметов и мусора. Однако жильцы его проигнорировали. В итоге 11 января 2018 года в секции произошел пожар. После ЧП управляющая компания вновь потребовала от собственников очистить место общего пользования от хлама. Никаких действий не последовало, поэтому 12 января сотрудники УК сами вывезли мусор из секции", — рассказала "Уралинформбюро" руководитель УК Оксана Емельченко.
Взорвавшиеся баллоны, отмечают в "Урал-СТ", появились на лестничной клетке накануне.
"Веселую" ночь обеспечил жителям первого подъезда дома №3 на улице Пионеров курильщик. Он решил подымить у газовых баллонов, которые стояли на площадке 8 этажа. В результате происшествия были повреждены внутренние стены коридора, двери трех расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт. Курильщик пострадал, но от госпитализации отказался.
Из-за ЧП пришлось эвакуировать 37 человек, включая шестерых детей. Люди были размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. Сейчас большинству из них разрешили вернуться в квартиры, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Отселены только жители трех поврежденных в результате взрыва квартир. Доступ в поврежденную секцию ограничен, пострадавшие помещения отключены от электроэнергии.
В обстоятельствах происшествия разбираются следователи, прокуратура и представители МЧС.
Ремонтом поврежденного помещения займется управляющая компания. "Полноценный ремонт будет проведен, когда закончится расследование и будет назван виновник происшествия, однако уже к обеду мы со своей стороны планируем заменить все выбитые взрывом окна", - пообещали в "Урал-СТ".
Ранее по теме:
В екатеринбургской многоэтажке прогремел взрыв
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:08
Людмила Сенчина умерла после продолжительной болезни
В одной из больниц Санкт-Петербурга.Сегодня в 13:06
Театр эстрады станет "броневиком" для Грудинина в Екатеринбурге
На один вечер.Сегодня в 12:57
На Южном Урале ребенок едва не сжег мать
У женщины ожоги 60% тела.Сегодня в 12:48
На борту пропавшего в Японском море судна были уральцы
Уроженцы Свердловской и Челябинской областей.Сегодня в 12:33
"Уральские авиалинии" налетали миллион часов
На самолетах Airbus.Сегодня в 12:28
В Зауралье в огне погибли три человека
Проводится проверка.Сегодня в 12:26
Екатеринбургскую улицу спасают от потопа насосами
Рванул 500-миллиметровый водовод.Сегодня в 12:09
Тюменец с сыном вымогал у бизнесменов четыре миллиона
И обстреливал их машины.Сегодня в 12:05
Свердловские власти назвали причину аварии в Мартюше
Изношенные сети.Сегодня в 12:03
КМЭЗ наращивает мощности электролизного цеха
В рамках модернизации производства.Сегодня в 11:53
Не сыграет, но побегает: Шипулин примет участие в престижном марафоне
В Альпах.Сегодня в 11:49
Экс-медика сборной США по гимнастике отправили в тюрьму на 175 лет
За сексуальное насилие.Сегодня в 11:45
В Магнитогорске директор цирка попался на взятке
Его задержали.Сегодня в 11:23
Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
Улица Белинского превратилась в каток.Сегодня в 11:10
Присяжные признали челябинку виновной в убийстве полугодовалой дочери
И не заслуживающей снисхождения.
Главные новости
- Сегодня в 11:23Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
- Сегодня в 10:25Там уже был пожар: в УК рассказали о причинах взрыва в доме на Пионеров
- Сегодня в 09:00Свердловчан ждет теплый уик-энд
- 24 января в 19:58"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
- 24 января в 19:19В Екатеринбурге ограбили банк
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.