И неблагополучных жильцах.

В екатеринбургской управляющей компании "Урал-СТ", которая обслуживает дом, где в ночь на 25 января произошел взрыв, охарактеризовали жильцов подъезда и назвали возможные причины ЧП.

По данным коммунальщиков, это уже не первое происшествие на данной лестничной площадке. "Одна из квартир — неблагополучная. Ранее управляющая компания уже выдавала предписание собственникам очистить коридор от лишних предметов и мусора. Однако жильцы его проигнорировали. В итоге 11 января 2018 года в секции произошел пожар. После ЧП управляющая компания вновь потребовала от собственников очистить место общего пользования от хлама. Никаких действий не последовало, поэтому 12 января сотрудники УК сами вывезли мусор из секции", — рассказала "Уралинформбюро" руководитель УК Оксана Емельченко.

Взорвавшиеся баллоны, отмечают в "Урал-СТ", появились на лестничной клетке накануне.

"Веселую" ночь обеспечил жителям первого подъезда дома №3 на улице Пионеров курильщик. Он решил подымить у газовых баллонов, которые стояли на площадке 8 этажа. В результате происшествия были повреждены внутренние стены коридора, двери трех расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт. Курильщик пострадал, но от госпитализации отказался.

Из-за ЧП пришлось эвакуировать 37 человек, включая шестерых детей. Люди были размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. Сейчас большинству из них разрешили вернуться в квартиры, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Отселены только жители трех поврежденных в результате взрыва квартир. Доступ в поврежденную секцию ограничен, пострадавшие помещения отключены от электроэнергии.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи, прокуратура и представители МЧС.

Ремонтом поврежденного помещения займется управляющая компания. "Полноценный ремонт будет проведен, когда закончится расследование и будет назван виновник происшествия, однако уже к обеду мы со своей стороны планируем заменить все выбитые взрывом окна", - пообещали в "Урал-СТ".

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