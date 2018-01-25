Под одеялами.

В одном из домов подмосковного города Подольск обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. По словам 77-летней пенсионерки, проживающей в квартире с жуткой находкой, останки принадлежат ее брату и сестре.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном следственном управлении СКР, женщина не имела достаточно денег, чтобы похоронить родственников, погибших 8-9 лет назад. Поэтому она просто накрыла тела одеялами и оставила их в квартире.

Сейчас проводятся экспертизы, которые позволят установить причину и давность гибели людей. Пенсионерку, жившую с мумиями, экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу.