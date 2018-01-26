Проводится проверка.

24 января в Курганской области в двух пожарах погибли три человека. По факту гибели людей организованы доследственные проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Первый пожар произошел утром в поселке Северный. Загорелся жилой дом. На пепелище обнаружили тело 81-летнего мужчины.

Вечером того же дня пламя охватило дом в поселке Красный Октябрь. При тушении обнаружены тела двух человек: 51-летнего хозяина дома и его 53-летнего знакомого.

Назначены пожарно-технические экспертизы. Выясняются причины возгораний.